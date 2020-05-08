Уфа, , 10:24 — REGNUM Строительство нового инфекционного госпиталя подходит к концу в Башкирии. Об этом 8 мая сообщает пресс-служба главы региона.

По сообщению пресс-службы ведомства, уже построены общежития для 56 медицинских работников, которые будут работать в этом медучреждении. Сейчас строители из сэндвич-панелей возводят семь корпусов больницы, которые будут располагаться в виде цветков курая.

Кроме этого, идет заливка полов в зданиях и монтируется вентиляция. Завершается подготовка дороги-дублера к приему асфальта. Вместе со строительными работами идет благоустройство территории. Уже высажены деревья, укладываются дорожки.

Рабочие монтируют очистные сооружения. Строители должны закончить строительные работы к 25 мая.

Госпиталь расположится на площади 16 тысяч квадратных метров. В нем будут функционировать сто палат, в том числе 82 отдельных бокса и 18 реанимационных палат.

Отмечается, что это медучреждение сможет принять до 450 инфицированных граждан.

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