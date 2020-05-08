Село Грачевка, Оренбургская область, , 10:19 — REGNUM В Оренбургской области скончался один пассажир автомобиля, который 7 мая врезался в жилой двухэтажный многоквартирный дом в райцентре Грачевка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД.

После проведенной проверки по факту аварии со смертельными последствиями полиция приняла решение о возбуждении уголовного дела.

Напомним, 7 мая в селе Грачевка 30-летний водитель не справился с управлением, и машина, в которой находились четыре пассажира, врезалась в здание.

В результате ДТП 36-летнего пассажира доставили в больницу в состоянии комы первой степени с многочисленными травмами, от которых он умер. Водитель и еще двое пассажиров продолжают получать лечение. Еще один пассажир после оказания медицинской помощи был отпущен домой.

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