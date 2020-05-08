Омск, , 10:18 — REGNUM За последние сутки в Омской области коронавирус выявлен ещё у 15 человек, сообщили ИА REGNUM 8 мая в региональном министерстве здравоохранения.

Таким образом, всего в Омской области выявлено 223 носителя SARS-CoV-2. Выздоровели уже 53 человека.

В минздраве сообщили, что в регионе скончался ещё один пациент с коронавирусом. Мужчине было 69 лет, он имел большое количество сопутствующих хронических заболеваний. За весь период в Омской области умерли шесть пациентов с коронавирусом.

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