Екатеринбург, , 10:20 — REGNUM Концертной площадке «Дом печати» в Екатеринбурге предложили платить на 25% больше за аренду помещений. Об этом сообщается на сайте клуба.

В организации рассказали, что им предложили оплатить аренду за апрель без отсрочки, а с июня вновь арендовать площадь с платой на 25% выше.

Представители «Дома печати» считают, что данные требования неприемлемы. Арендаторы планируют судиться с арендодателем — компанией «Татлинъ».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее клубу не дали возможность вывезти аппаратуру. Из всего имущества дали забрать только еду, алкоголь и цветы.

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