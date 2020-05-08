Москва, , 10:13 — REGNUM Участие в акции «Бессмертный полк», которая в нынешнем году пройдет в формате онлайн из-за пандемии коронавируса, примут военнослужащие Центрального военного округа, включая служащих на военных базах РФ в Киргизии и Таджикистане. Об этом 8 мая сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ЦВО.

Уточняется, что в домах офицеров в гарнизонах и культурно-досуговых центрах подразделений ЦВО Поволжья, Урала и Сибири, а также на военных базах в Киргизии и Таджикистане созданы пункты приёма и оцифровки фотографий фронтовиков.

Проходящие службу в рядах ВС РФ и члены их семей имеют возможность принести туда фотографии своих участвовавших в Великой Отечественной войне родственников и свои фото для размещения их на специальном портале и принятия 9 мая участия в онлайн-шествии.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Карачаево-Черкесии в преддверии 9 Мая восстановлен мемориальный комплекс «Оборонная тропа — Западный Кавказ».