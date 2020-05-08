Оттава, 8 мая 2020, 10:11 — REGNUM В Канаде число выявленных случаев заражения коронавирусом достигло 66 201, сообщается на сайте министерства здравоохранения страны.
Наибольшее число инфицированных выявлено в провинциях Квебек (35 238) и Онтарио (19 121).
От болезней, вызванных коронавирусом, скончались 4541 человек, 29 260 — выздоровели.
Всего в мире, по данным университета Джона Хопкинса, выявлено 3 847 102 случая заражения коронавирусом, 269 594 скончались, 1 285 964 человека выздоровели.
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