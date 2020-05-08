Элиста, , 10:08 — REGNUM Коронавирус свободно циркулирует в Калмыкии, и получить заражение может любой человек. Такое заявление во время эфира в соцсетях 8 мая сделал министр здравоохранения Калмыкии Юрий Кикенов.

«Ситуация осложняется, количество больных прибывает. Несоблюдение масочного режима, несоблюдение режима самоизоляции привело к тому, что мы сейчас имеем. Говорить о том, что ситуация улучшится в ближайшие месяцы, уже невозможно. Если бы режим самоизоляции соблюдался, то у каждого заболевшего был бы ограниченный круг контактов и очаг мы могли бы локализовать. Сейчас очаги локализовать практически невозможно, вирус свободно циркулирует, и заразиться им можно где угодно», — сказал Кикенов.

«Уважаемые жители, вы все — наши потенциальные пациенты в наших госпиталях, с легкими, средними, тяжелыми формами. Если у вас есть сопутствующие заболевания, то делайте выводы и думайте сами, насколько сильно вы хотите попасть к нам», — добавил глава республиканского минздрава.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в регионе выявлено 48 положительных тестов на коронавирус, всего в республике выявлено 455 случаев заражения.

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