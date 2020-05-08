Ставрополь, , 10:11 — REGNUM Персональные концерты для ветеранов Великой Отечественной войны пройдут в Ставрополе в День Победы. В 159 дворах краевой столицы выступят 29 концертных бригад, сообщили ИА REGNUM 8 мая в пресс-службе администрации города.

Празднование 75-й годовщины Победы в Ставрополе начнется с авиапарада — в 10 часов горожане из своих домов смогут наблюдать торжественный пролет военной авиации. С 12:00 до 14:30 в городе при помощи станций оповещения будут транслироваться сводки Советского информбюро, звучавшие по радио 9 мая 1945 года.

«С 12 до 18 часов к ветеранам краевого центра будут ездить 29 концертных бригад, чтобы поздравить каждого земляка, внесшего свой вклад в освобождение страны от фашистских захватчиков. Всего в 159 городских дворах в этот день пройдут персональные концерты для ветеранов», — сказано в сообщении.

С 18:00 на четырех площадках Ставрополя состоятся часовые праздничные концерты. В 19:00 горожане, не выходя из дома, смогут присоединиться к всероссийской минуте молчания и массовому исполнению песни «День Победы». Завершатся торжества в 22:00 праздничным артиллерийским салютом.