Новосибирск, , 10:03 — REGNUM В Новосибирской области сформировано 11 творческих «фронтовых бригад», которые 9 мая поздравят ветеранов с 75-ой годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Как заявили в правительстве региона, поздравления пройдут «с соблюдением всех ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией».

В составе «фронтовых бригад» — солисты Новосибирской государственной филармонии, артисты Государственного ансамбля песни и танца «Чалдоны», сотрудники Дирекции фестивальных, конкурсных и культурно-массовых программ, Дома культуры им. Октябрьской революции, Дома национальных культур им. Г.Д. Заволокина, Новосибирского областного Российско-Немецкого Дома, участники Академического хора Творческой мастерской «КрАсота» Областного центра русского фольклора и этнографии, Академического хора выпускников НГУ «АХ Академ».

Мини-концерты будут организованы во дворах домов, где проживают участники Великой Отечественной войны. Они пройдут на мобильных сценических площадках.

Всего запланировано 33 выступления.