Элиста, , 10:01 — REGNUM 48 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено на территории Калмыкии за последние сутки, данные привёл у эфире в соцсетях 8 мая министр здравоохранения региона Юрий Кикенов.

«455 человек, увеличение за сутки на 48. Мы начинаем реально пожинать плоды майских праздников. После следующих майских праздников, если мы будем продолжать в том же духе, мы получим ещё больший прирост заболевших людей», — отметил Кикенов.

Он добавил, что из зараженных 12 человек находятся в тяжёлом состоянии, шесть человек — на аппаратах искусственной вентиляции лёгких. 95 человек выписаны с выздоровлением.

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