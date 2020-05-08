Самара, , 10:03 — REGNUM Респираторы и перчатки передадут сотрудникам самарской больницы в рамках акции #МыВместе. Об этом 8 мая сообщает пресс-служба регионального штаба Общероссийского народного фронта.

По сообщению пресс-службы ведомства, одна тысяча респираторов и две тысячи перчаток прибудут в Самару из Москвы на поезде в рамках акции #МыВместе. А 8 мая в 13:00 часов эти средства индивидуальной защиты будут переданы сотрудникам самарской городской больницы № 4.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в регионе приняли решение о регулярном тестировании на коронавирус сотрудников социальных учреждений, в которых граждане прибывают круглосуточно. Кроме этого, регулярное тестирование будут проходить и другие работники ведомств, которые чаще всех контактируют с гражданами.

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