Калуга, , 12:43 — REGNUM С площади Победы в Калуге 8 мая стартовал мотопробег по местам воинской славы, посвящённый 75-летию Победы. Об этом рассказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM организатор патриотической акции калужский предприниматель Роман Захаров.

По пути следования участники мотопробега почтут память павших воинов и возложат цветы на братские могилы.

После возложения цветов к Могиле Неизвестному Солдату на площади Победы в Калуге колонна из шести мотоциклистов отправилась к братской могиле погибших красноармейцев у деревни Людково Мосальского района и в Барятинский район к мемориальному комплексу «Зайцева Гора».

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