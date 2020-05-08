Оренбург, , 09:58 — REGNUM Оренбургская область 8 мая принимает эстафету масштабного песенного марафона Приволжского федерального округа «Наш День Победы» от Кировской области.

Любимую песню «День Победы» исполнит Оренбургский государственный академический русский народный хор. Музыкальное произведение уже 25 лет является одним из творческих проектов золотого фонда коллектива.

«Мы с радостью принимаем эту эстафету. Так артисты Оренбургского государственного русского народного хора поздравили жителей всего Приволжья с Днём Победы. Когда я вместе с хором исполняю знаменитую композицию Давида Тухманова, чувствую небывалый подъём эмоций. Это, конечно, необыкновенная песня. В ней столько заложено нашего, родного, что исполнять её по-другому не получается. Поёшь — и тебя наполняет гордость за свой народ, за свою страну, за тех, кто выстоял, победил, не сдался», — сказал солист коллектива Владимир Решетков.

Напомним, в Приволжском федеральном округе проходит масштабная акция «Наш День Победы», инициированная аппаратом полномочного представителя президента Российской Федерации в ПФО. Все 14 регионов округа исполняют на родных языках самую знаменитую песню «День Победы» композитора Давида Тухманова на слова Владимира Харитонова, ставшую настоящим гимном великого праздника.

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