Южно-Сахалинск, , 09:57 — REGNUM Режим самоизоляции в Сахалинской области продлен до конца мая. Это связано с ростом количества заражений коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Отменять режим ограничений будут в три этапа, постепенно. С 12 мая будет разрешено открыть объекты торговли и сервиса, гулять с детьми с соблюдением требований Роспотребнадзора, в районах с нулевой заболеваемостью могут ввести очную учебу в школах для 11-х классов

Как сообщало ИА REGNUM, в регионах Дальнего Востока 7 мая выявлено 207 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. До конца мая продлены ограничения в Приамурье и Хабаровском крае.