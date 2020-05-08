Оренбург, , 10:58 — REGNUM Оренбургские поисковики в преддверии 75-летия Великой Победы в режиме самоизоляции продолжают поисково-исследовательскую деятельность. Поисковые экспедиции отложены на неопределённый срок, а полевая работа сменилась на архивную, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в общественной организации.

«В рамках проекта «Чкаловские дивизии. Памяти погибших» в июне-июле 2019 года прошли поисковые экспедиции в Новгородской и Волгоградской областях. В Парфинском районе урочища Присморжье обнаружены останки 12 красноармейцев. Среди находок два медальона и именная вещь — алюминиевая фляга с надписью «Полчна». В районе урочища Большие Дубовицы найдены и эксгумированы останки 19 красноармейцев. Благодаря найденному медальону удалось установить имя старшего сержанта уроженца Орловской области Алексея Петровича Свиридова. В Волгоградской области Городищенском районе обнаружены и подняты останки пяти красноармейцев, среди них обнаружен медальон, который, к сожалению, прочитать не удалось», — отметила заместитель руководителя областного поискового клуба «Патриот» Наталья Ельчанинова.

В рамках проекта поисковики и студенты-историки обработали уже более 350 архивных дел 20 воинских формирований региона периода Великой Отечественной войны. Среди них команда выбрала более 6 тысяч персоналий, информация о которых появится на сайте poisk-patriot.ru в честь 75-летия Победы.

На сайте поисковиков опубликована интерактивная карта движения дивизий, сформированных на территории Оренбургской (Чкаловской) области. По ней можно проследить боевой путь оренбургских солдат. По итогам исследований поисковики выпустят книгу с подробной информацией об оренбуржцах, погибших на фронте.

Стоит отметить, по итогам первого конкурса 2019 года проект «Чкаловские дивизии. Памяти погибших» получил грантовую поддержку в размере 5,6 млн рублей.

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