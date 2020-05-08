Саратов, , 09:59 — REGNUM В Саратове троллейбусное депо №2 закрыли на карантин. По словам работников «Саратовгорэлектротранса», им позвонили из отдела кадров и сообщили о двухнедельном карантине, так как у нескольких сотрудников обнаружен коронавирус.

Первые положительные результаты стали известны не менее трех дней назад, информировала КП-Саратов. Большая часть служащих депо отправлена домой, но ряд водителей и наставников временно перевели в депо №1. Как будут ходить троллейбусы, обслуживающие маршруты №5,7,10,11 пока неизвестно.

Факт заражения коронавирусом одного из сотрудников депо подтвердили в администрации Саратова, уточняет ИА «Свободные новости». На предприятии проводятся все необходимые профилактические мероприятия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области увеличивается число заразившихся коронавирусной инфекцией от неопределенного источника.

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