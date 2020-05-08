Москва, , 09:52 — REGNUM Дополнительные меры поддержки могут быть предоставлены российским семьям с детьми, которые находились в трудной ситуации или оказались в ней из-за эпидемии коронавируса. Об этом говорится в протоколе поручений вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, опубликованном 8 мая на сайте Совета по вопросам попечительства в социальной сфере при правительстве РФ.

Речь идёт о семьях, где один или оба родителя потеряли работу или где среднедушевой доход ниже прожиточного минимума. Это также семьи с детьми-инвалидами и многодетные семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации в связи с пандемией.

В отношении таких семей необходимо рассмотреть возможность дополнительных мер поддержки в виде обеспечения средствами индивидуальной защиты, продуктами, электронными устройствами для обучения детей в удалённом режиме. Поручение отдано Минфину и Минтруду, срок выполнения — до 15 мая.

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