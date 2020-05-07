8 Мая
9:54
По данным Роспотребнадзора РФ, с начала года привито от клещевого энцефалита более 892 тысяч человек.
9:51
При походе в лес лучше не ходить по заросшим местам, постоянно осматривать себя, носить головной убор. Также необходимо использовать опрыскиватели для одежды, отпугивающие клещей.
9:48
Жителям России дали советы, как уберечься от клещей
Для того чтобы защититься от клещей, следует выполнять несколько простых правил. Прежде всего, необходимо выбрать правильную одежду. Об этом сообщила сотрудница лаборатории Института проблем экологии и эволюции РАН, энтомолог Марина Кривошеина.