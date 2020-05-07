Жители регионов России продолжают обращаться в медучреждения по поводу укусов клещей. Сейчас сезон активности этих опасных насекомых в самом разгаре. По данным Роспотребнадзора РФ, в настоящее время обращаемость в медицинские организации пострадавших от укусов клещей незначительно, но всё же превышает среднемноголетние значения.

В субъектах РФ обеспечена готовность лабораторий по исследованию клещей, исследовано более 21 тыс. насекомых.

Ситуация на контроле, заверили в ведомстве.

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