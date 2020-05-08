Москва, , 09:41 — REGNUM Большинство жителей России (65%) оценивают цифровую грамотность школьных учителей положительно, свидетельствует опрос Национального агентства финансовых исследований (НАФИ).

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Однако при сравнении уровня цифровой грамотности учителей и учеников 70% граждан заявили, что старшеклассники обладают более высокими цифровыми компетенциями, чем учителя.

Полагают, что учителя и ученики старших классов владеют цифровыми навыками примерно одинаково 14%, уровень цифровой грамотности учителей выше — 9% опрошенных.

В опросе в марте 2020 года приняли участие 1600 граждан РФ старше 18 лет в 153 населенных пунктах в 53 регионах России. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.

Как сообщало ИА REGNUM, смое главное качество хорошего современного учителя — умение доходчиво и интересно объяснять учебный материал.

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