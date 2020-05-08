Барнаул, , 09:40 — REGNUM В Барнауле на улице Профинтерна устанавливают памятный знак прославленному алтайскому воину — Алексею Ивановичу Скурлатову, сообщают «Вести-Алтай». Барнаульский монумент представляет из себя стелу из чёрного камня. На лицевой стороне изображён памятник «Алёша», а на обратной стороне — текст, объясняющий смысл и причину возникновения памятника.

Алексей Скурлатов

Как уже сообщало ИА REGNUM, Алексей Скурлатов, навеки запечатленный в образе советского воина-победителя Алеши, памятник которому установлен в болгарском Пловдиве, ушел на фронт добровольцем в сентябре 1941 года. Боевое крещение принял под Москвой у деревни Крюково.

За четыре года войны Алексея Скурлатова трижды считали погибшим на фронте, в родительский дом дважды приходила похоронка. Русский солдат Алексей Скурлатов дошел до Болгарии и вернулся домой в ноябре 1946 года. В годы войны он участвовал в Курской битве. Среди наград — ордена Красной Звезды, медали «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.».

Алексей Скурлатов

Примечательно, что к ордену Красной Звезды сержант Скурлатов был представлен дважды — в феврале и сентябре 1944 года. Но наградили его только одним — за сентябрьские подвиги. С февральской наградой вышла заминка. Однако сохранился наградной лист сержанта Скурлатова, разведчика управления 3-го дивизиона 234-го артиллерийского полка 188-й стрелковой Нижнеднепровской Краснознаменной дивизии, датированный 8 февраля 1944 года:

«30.01.44 во время прорыва обороны противника товарищ Скурлатов проявил образцы мужества и отваги. Двигаясь в боевых порядках пехоты и не обращая внимания на артобстрел, ни на минуту не прекращал наблюдения за противником, своевременно обнаруживая его огневые точки.

Во время наступления с 30.01.44 по 03.02.44 им были обнаружены: артбатарея, станковый и ручной пулемет противника, которые по наводке разведчика уничтожались огнем дивизиона. В момент контратаки пехоты и танков противника Скурлатов из своего личного оружия уничтожил двух немецких солдат. Будучи раненым, отказался уйти с поля боя, а продолжал еще интенсивнее вести огонь по врагу».

После фронта, вернувшись в родные края, он работал бригадиром МТС, комбайнером, слесарем-наладчиком, старшим инженером, мастером моторного участка. В 1983 году вышел на пенсию, но еще долгое время работал слесарем на Овчинниковском ремзаводе. Заслуженная боевая награда — второй орден Красной Звезды — нашла героя в год его юбилея.

Легендарный солдат Великой Отечественной войны, кавалер многих боевых и трудовых наград скончался 3 ноября 2013 года в селе Налобиха Косихинского района Алтайского края.

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