Нью-Йорк, США, , 09:35 — REGNUM СМИ, социальные сети и политик должны заняться борьбой с агрессивной риторикой, которая распространилась на фоне пандемии нового коронавируса. Такое заявление содержится в распространенном 8 мая обращении Генсека ООН Антониу Гуттереша.

«Мы должны тотчас же заняться укреплением иммунитета наших обществ к вирусу ненависти», — заявил генсек ООН.

Также он добавил, что призывает предпринять для борьбы с агрессивной риторикой все возможное.

Кроме этого, Гуттереш, обратился с позывом к политикам «проявлять солидарность со всеми членами своих обществ и формировать, и упрочивать социальную сплоченность», а также обратился к СМИ и владеющим соцсетями компаниям в большей степени «помечать расистский, женоненавистнический и другой вредный контент и в соответствии с международным правом в области прав человека удалять его».

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что около $6,7 млрд потребуется на реализацию глобального гуманитарного плана ООН по борьбе с распространением коронавируса в развивающихся странах, который был запущен в конце марта.