Москва, , 09:33 — REGNUM Министерство обороны РФ заключило долгосрочные госконтракты на закупку ряда бригадных комплексов. Об этом в интервью изданию «Национальная оборона», майский номер которого выйдет в скором времени, заявил замминистра обороны РФ Алексей Криворучко.

«В целях планового переоснащения подразделений на новые зенитные ракетные системы и комплексы войскового ПВО заключены долгосрочные государственные контракты на закупку восьми бригадных комплектов ЗРК «Тор-М2», двух ЗРК «Тор-М2ДТ», семи ЗРК «Бук-МЗ» и одного комплекта ЗРС С-300В4», — сказал Криворучко.

Он также отметил, что с 2016 года ведомство не закупает ЗРК «Тор-М2У». Вместо него с того же года началась поставка ЗРК «Тор-М2» с улучшенными техническими характеристиками.