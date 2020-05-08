Исламабад, , 09:35 — REGNUM Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Пакистане возросло до 25 837 человек. Об этом 8 мая сообщается в заявлении министерства здравоохранения страны.

По данным министерства, за прошедшие сутки в стране выявленных случаев заражения коронавирусом увеличилось на 1 193 человека. Число скончавшихся от COVID-19 увеличилось на девять человек и приблизилось к 600 случаев.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции впервые была зафиксирована в китайском Ухане в декабре 2019 года. На сегодняшней день по всему миру от COVID-19 скончались порядка 270 тыс. человек.

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