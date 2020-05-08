Магадан, Магаданская область, , 09:34 — REGNUM Все ветераны и труженики тыла в Магаданской области получат персональные поздравления с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне от президента РФ Владимира Путина, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства области.

Читайте также: 75 лет Победы: праздник — несмотря ни на что

Почтальоны развезут по адресам ветераном 140 открыток с поздравлением президента.

«На лицевой стороне поздравительной открытки размещены кадры фотохроники Великой Отечественной войны 1941−1945 годов. На оборотной стороне — фрагмент фотографии Николая Ситникова «Салют на Красной площади в честь Победы в Великой Отечественной войне», — пояснили в правительстве.

Поздравления перевозят в герметичных емкостях, на каждом этапе ведётся контроль за состоянием здоровья сотрудников.

Как сообщало ИА REGNUM, на Чукотке ветеранам Великой Отечественной войны вручают подарочные наборы ко Дню Победы.