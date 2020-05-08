Киев, , 09:30 — REGNUM За минувшие сутки число выявленных носителей коронавируса SARS-CoV-2 на Украине увеличилось на 504 и составило 14 195 случаев, заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов 8 мая во время брифинга.

«За минувшие сутки заболело 504 человека. В общем, за всё время пандемии заразились 14 195 человек, из них 977 детей и 2758 медработников», — рассказал он.

В центре общественного здоровья при министерстве здравоохранения Украины рассказали, что к аппаратам искусственной вентиляции лёгких подключены 186 человек, в частности 16 медицинских работников.

«Вследствие осложнений, вызванных болезнью, умер 361 человек, из них 19 медработников», — сказано в сообщении Центра.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра здравоохранения Украины Светлана Шаталова рассказала, что на Украине коронавирус выявлен у более 2,5 тыс. медработников, поскольку им купили некачественные средства защиты.

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