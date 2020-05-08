Москва, , 09:26 — REGNUM Самое главное качество хорошего современного учителя — умение доходчиво и интересно объяснять учебный материал. Так считают 39% жителей России, свидетельствует опрос Национального агентства финансовых исследований (НАФИ).

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Также среди основных качеств современного учителя респонденты назвали Профессионализм и компетентность (36%) и умение найти индивидуальный подход к каждому ученику (22%).

Главные качества, которых хватает современным учителям, — профессионализм, наличие достаточного опыта (23%), терпение, вежливость (15%) и общительность (11%).

Опрос проведен в марте 2020 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 53 регионах России. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.

Как сообщало ИА REGNUM, профессия учителя привлекательна, так считают 23% жителей России. Противоположного мнения придерживаются 65% опрошенных.

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