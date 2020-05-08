Ташкент, , 09:17 — REGNUM Помощь в формировании системы лечения онкологии у детей в Узбекистане обещал оказать заместитель президента научно-исследовательского медицинского учреждения St. Jude (США) Карлос Родригес-Галиндо, сообщает агентство «Дунё».

Госпиталь поможет через безвозмездные консультации по различным темам. В частности специалисты из США проконсультируют коллег из Узбекистана по вопросам повышения квалификации врачей-онкологов, внедрения в образование программ раннего предупреждения, диагностики и терапии у детей.

Все эти вопросы стороны обсудили во время видеоконференции. Основной темой встречи стало лечение COVID-19 у детей с онкологией. Кроме того, Родригес-Галиндо поздравил Узбекистан с успешной борьбой против распространения коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 8 мая в Узбекистане выявили 2314 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 1656 человек, скончались 10 пациентов.

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