Иньчуань, Китай, , 09:14 — REGNUM Более 48,7 тыс. инвалидов Нинся-Хуэйского автономного района на северо-западе Китая были выведены из нищеты на конец 2019 года, сообщает 8 мая агентство Синьхуа.

Таким образом, уже почти 92% от общего числа бедных по материальному положению инвалидов региона было избавлено от унизительной нищеты, сообщили в Федерации инвалидов Нинся.

В последние годы власти Нинся приняли ряд мер и программ поддержки инвалидов, находящихся за чертой бедности, включая предоставление им субсидий на получение медицинской страховки.

В то же время, всего было создано 55 промышленных баз по борьбе с бедность в регионе для бедняков с ограничениями по здоровью, дабы они могли без проблем получить работу и улучшить сой доход. Таким образом удалось улучить материальное положение 11 400 семей с инвалидами.