Новосибирск, , 09:14 — REGNUM В Новосибирской области, по данным на 10:00 (время местное) сегодня, 8 мая, за сутки официально выявлены 73 пациента с коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб.

Всего в регионе зарегистрированы 949 случаев заражения коронавирусом (из которых 46 — дети), из них выздоровели 262 человека, 12 — скончались. В отделениях реанимации сейчас находятся 54 пациента, на ИВЛ — 20 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Новосибирской области накануне, 7 мая, из больниц выписали 22 пациента, лечившихся после заражения коронавирусом.

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