Ижевск, , 09:13 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 8 мая выявлено семь новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число подтвержденных в регионе заражений составило 352 случая, сообщил глава региона Александр Бречалов на своей странице в социальной сети.

За минувшие сутки выписаны 15 человек, всего в регионе полностью выздоровели и выписаны 106 граждан.

Из общего числа жителей с подтверждённым коронавирусом девять находятся в тяжелом состоянии, 36 человек — в состоянии средней тяжести, 190 — в удовлетворительном.

11 человек скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний. За минувшие сутки летальных случаев не было.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне глава Удмуртии говорил, что до конца мая республика будет готовить план поэтапного выхода из режима самоизоляции. Однако Бречалов уточнил, что в условиях действия ряда ограничений региону придется жить «ещё достаточно долго».

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