Пекин, , 09:13 — REGNUM В общей сложности 199 миллионов индивидуальных защитных медицинских масок купила Россия у Китая в период с 23 марта по 28 апреля текущего года. Об этом 8 марта рассказал в беседе с журналистами из РФ чрезвычайный и полномочный посол России в КНР Андрей Денисов.

«Приведу только одну цифру — за период, стало быть, с 23 марта, когда это началось, и до 28 апреля, то есть фактически за месяц, одних только масок мы закупили в Китае 199 млн единиц», — заявил дипломат.

Также он уточнил, что это только одна позиция из достаточно широкого списка товаров, которые имею отношение к медицине и здравоохранению и которые продолжаются.

«Из Шанхая еще как минимум 11 рейсов запланировано на май», — рассказал Денисов.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее в Челябинской области зафиксирована ещё одна смерть среди людей с COVID-19.