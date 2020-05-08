Пекин, , 09:08 — REGNUM Туристический рынок Китая пережил мощный рост за майские праздники после коронавирусной «спячки», сообщает 8 мая агентство Синьхуа.

Благодаря четким и скоординированным, а главное, постоянным мерам эпидемиологического контроля, туристическому рынку Китая удалось отыграть показатели до 50% от показателей годовалой давности на майские праздники, сообщил представитель министерства культуры и туризма Китая Ван Сяофэн во время пресс-конференции в Пекине.

В Китае за праздники по случаю Дня солидарности трудящихся, которые длились с 1 по 5 мая, было зафиксировано 115 млн туристов, которые обеспечили выручку в размере 47,56 млрд юаней (около $6,72 млрд).