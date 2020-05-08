Тбилиси, , 09:21 — REGNUM Восемь новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 были выявлены в Грузии. Официальные данные были размещены 8 мая на сайте Stopcov.ge.

Сообщается, что общее число выявленных в стране случаев заражения SARS-CoV-2 достигло 623. Отдельно учтены три пациента, доставленные в Грузию с диагнозом COVID-19 из-за границы.

В стране также на 13 человек выросло число выздоровевших от COVID-19, теперь их 288. Новых летальных случаев среди заразившихся коронавирусом не зарегистрировано, всего в Грузии их было девять. На карантине находятся 4723 человека, в стационаре — 446.

Стоит отметить, что в Грузии третий день подряд число вылечившихся от COVID-19 превышает количество выявленных случаев заражения коронавирусом.

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