Москва, , 09:15 — REGNUM Выписка наркотических и психотропных лекарственных препаратов неизлечимо больным детям будет упрощена. Об этом говорится в протоколе поручений вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, опубликованном на сайте Совета по вопросам попечительства в социальной сфере при правительстве РФ.

Минздраву, МВД и главному внештатному специалисту министерства по паллиативной помощи поручено «представить приложения по облегчению выписывания наркотических средств и психотропных веществ на детей с паллиативным статусом», говорится в документе.

Поручение должно быть исполнено до 15 мая. Речь идёт о выписке рецептов в электронной форме, при этом нужно предусмотреть норму двукратного увеличения выписанного препарата на одном рецепте.

Кроме того, поручено контролировать наличие и остатки препаратов у детей, которые находятся дома, чтобы выписывать им лекарства могли без перебоев. Пациенты, нуждающиеся в паллиативном лечении, должны быть внесены в единый реестр.

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