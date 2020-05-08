Ставрополь, , 09:08 — REGNUM Волонтеры на Ставрополье доставили уже 177 тыс. продуктовых наборов жителям края, нуждающимся в поддержке в период пандемии коронавируса. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона по итогам состоявшегося накануне, 7 мая, заседания краевого координационного совета по противодействию инфекции.

Отмечается, что получателями продуктовых наборов на Ставрополье стали многодетные семьи, семьи с детьми-инвалидами, одинокие матери, малообеспеченные одинокие пенсионеры, а также льготные категории школьников.

«Адресная доставка гуманитарной помощи — процесс кропотливый. Люди, которые добровольно берут на себя этот труд, а их сотни, заслуживают как минимум уважения и признательности», — обратился губернатор края Владимир Владимиров к волонтерам, принимавшим участие в видеоконференцсвязи.

Глава региона отметил необходимость дальнейшего развития форматов социально значимой волонтерской деятельности. Владимиров призвал глав муниципалитетов оказывать волонтерам разностороннюю поддержку, в том числе во взаимодействии с социально ответственным бизнесом.