Берлин, , 09:04 — REGNUM Количество новых выявленных на территории Германии случаев заражения коронавирусом за прошедшие сутки составило 1209 человек. Об этом 8 мая сообщает института Роберта Коха, входящий в структуру немецкого минздрава.

Теперь общее число новых зафиксированных случае заражения коронавирусом на территории страны составляет 167 300 человек.

При этом 7 726 пациентов с COVID-2019 скончалось и более 141 тысячи — выздоровело.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее глава управления по связям с общественностью президента Турции Фахреттин Алтун осудил британские СМИ за информацию о бесполезности средств индивидуальной защиты, заказанных королевством в Турции.