Москва, , 09:05 — REGNUM В Москве с введения в столице режима самоизоляции волонтеры доставили пожилым людям более 20 тонн продуктов питания и товаров первой необходимости, сообщается на портале градоначальника.

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В основном пожилые люди просят доставить хлебобулочные изделия, молочные продукты, овощи и фрукты. Один волонтер приносит не более 4 кг продуктов.

С начала работы волонтерского штаба (с 26 марта) 1200 волонтёров выполнили более 18 тыс. заявок от пенсионеров, из них 5,5 тыс.— доставка продуктов питания.

Как сообщало ИА REGNUM, движение «Ночлежка» оставило на улицах Москвы и Петербурга продовольственные наборы.

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