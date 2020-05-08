Саратов, , 09:14 — REGNUM В Саратове за три дня планируют раздать 27 тыс. георгиевских ленточек. С 6 мая в городском общественном транспорте к акции «Георгиевская ленточка» присоединились кондукторы подвижного состава городского электротранспорта.

Раньше ленточки раздавали волонтеры прохожим на улицах, но в сложившихся эпидусловиях формат мероприятия изменили, сообщает пресс-служба администрации Саратова. Работающие на маршрутах 68 единиц подвижного состава будут выдавать всем пассажирам георгиевские ленточки, чтобы горожане смогли выразить чувство благодарности и почтение ветеранам Великой Отечественной войны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, более 15 тыс. георгиевских ленточек подарят жителям во всех муниципальных районах и городских округах Пензенской области.

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