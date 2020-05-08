Москва, , 09:05 — REGNUM Сценарий развития эпидемии коронавируса в России может не иметь взрывного пика. Так считает врач-инфекционист Валерий Безносенко, сообщает 8 мая РБК.

По его словам, в последние дни прирост выявленных положительных тестов увеличивается в основном за счёт большего количества исследований, при этом число людей, госпитализированных из-за заболевания COVID-19, не растёт, а в ряде больниц пациентов в стационарах стало меньше.

«Вполне возможен сценарий без взрывного пика», — сказал Безносенко.

Ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов полагает, что резкого роста заболевших не произошло из-за ограничительных мер на первом этапе эпидемии.

Главное, чтобы количество выздоровевших стало превышать количество заболевших, есть надежда, что это произойдёт в конце мая или начале июня, отметил он. Чепурнов добавил, что людям стало «не до самоизоляции» из-за обрушения бизнеса и нехватки денег на еду.

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