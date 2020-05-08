Новосибирск, , 08:57 — REGNUM Число новых выявленных случаев заражения коронавирусом на территории Новосибирской области за минувшие сутки составило 73 человека. Об этом 8 мая сообщает оперативный региональный штаб.

Таким образом, общее число зафиксированных случаев заражения на территории области теперь составляет 949 человек.

При этом 12 пациентов умерли от COVID-19 при 262 вылечившихся. Ещё 54 человека в настоящее время находятся в отделениях интенсивной терапии, и 20 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Саратовской области увеличивается число заразившихся новой коронавирусной инфекцией от неопределенного источника.