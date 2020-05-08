Ташкент, , 08:55 — REGNUM Специальная комиссия по борьбе с коронавирусом запретила во всех регионах Узбекистана массовые мероприятия ко Дню Победы (День памяти и почестей в Узбекистане), сообщили на сайте комиссии.

Праздник рекомендуется провести в кругу семьи. В комиссии отметили, что поздравление ветеранов пройдет с учетом всех санитарно-гигиенических правил. Жителям республики запрещается посещение ветеранов.

Массовые мероприятия в Узбекистане отменены во всех регионах, независимо от классификации по степени опасности заражения вирусом, которая была введена ранее.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 8 мая в Узбекистане выявили 2314 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 1656 человек, скончались десять пациентов.

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