Москва, , 08:50 — REGNUM Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев (ЛДПР) раскритиковал действия мэра Москвы Сергея Собянина, который подписал указ о продлении самоизоляции до 31 мая, но одновременно разрешил работу строек и промпредприятий.

«Надо было выслать на Родину всех мигрантов после введения в столице режима изоляции и не прикрываться сейчас заботой о них. О мигрантах мэр заботится, а о москвичах нет», — отметил Лебедев в Facebook.

Возможно, Собянину и компании кажется, что они самые умные, и сейчас одновременно и вирус победят, и бюджет поправят за счёт штрафов, продолжил депутат.

«Я не буду подробно объяснять, почему у них ничего не получится. Просто напомню, что арабская весна в Тунисе в 2011 году, завершившаяся падением нескольких режимов в Африке и войной в Сирии, которая не затихла до сих пор, началась, казалось бы, с сущей мелочи. Полицейский ударил торговца овощами, который где-то не там поставил свою тележку. И всё, вспышку народного гнева было уже не остановить», — напомнил парламентарий.

Люди очень не любят, когда над ними издеваются и когда их держат за идиотов, подчеркнул Лебедев.

«Похоже, мэр Москвы про это забыл, увлеченный своими полномочиями в Госсовете. Москвичи готовы помогать бороться с коронавирусом, готовы терпеть тяготы временной изоляции при необходимости, но бессмысленные издевательства способны ожесточить даже очень лояльных к власти людей», — отметил он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, мэр Москвы также ввел с 12 мая перчаточно-масочный режим. Открытие строек он объяснил ростом напряженности в среде трудовых мигрантов, оставшись без работы, они повысили показатели уличной преступности.

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