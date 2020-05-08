Омск, , 08:48 — REGNUM Жителям Омской области предлагают принять участие в акции «Фонарики Победы», сообщили ИА REGNUM 8 мая в региональном правительстве.

Омичи присоединяются к акции 9 мая в 22:00 по местному времени. Источником света могут быть как бытовые фонарики, так и фонарики телефонов и смартфонов .

По предварительным данным, в Омске во всероссийской акции примут участие свыше 10 тысяч семей.

Как сообщало ИА REGNUM, в этом году 9 Мая — 75-летие Победы в Великой Отечественной войне — придётся отмечать в условиях режима самоизоляции, введённого в связи с угрозой распространения коронавируса.

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