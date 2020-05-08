Москва, 8 мая 2020, 08:48 — REGNUM В Москве в День 75-летия Победы в Великой Отечественной войне установится прохладная, но солнечная погода, передают «Метеоновости».
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9 мая подует северо-восточный ветер, который не позволит образовываться низкой облачности. Температура воздуха +11… +16 °С. Осадков не ожидается.
10 и 11 мая сохранится облачная погода с прояснениями. Воздух прогреется до +18 °С. Атмосферное давление в норме, 745−747 мм рт. ст.
Как сообщало ИА REGNUM, 8 мая, в Москве будет облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь.
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