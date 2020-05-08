Самара, , 08:47 — REGNUM У четырех сотрудников и двух пациентов кардиодиспансера в Самаре выявили коронавирусную инфекцию. Об этом 7 мая сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

По предварительной информации, у женщины 88 лет, которая продолжительное время проходила лечение, сначала выявили пневмонию, а потом тесты подтвердили коронавирус. Женщину перевели на лечение в больницу им. Середавина.

Отмечается, что кардиодиспансер является единственным в области, поэтому его не будут переводить в режим обсерватора, а примут соответствующие меры для ликвидации очага инфекции.

По словам руководителя областного Управления Роспотребнадзора Светланы Архиповой, в каждой больнице должен работать эпидемиолог. Каждый факт должен разбираться в учреждении. При этом расследование нужно оформлять соответствующим протоколом.

Сообщается, что губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил врио министра здравоохранения Сергею Вдовенко лично контролировать эпидемиологическое расследование в этом лечебном учреждении.

Помимо этого, Дмитрий Азаров поручил проверить соблюдение санитарно-эпидемиологических норм в других больницах области.