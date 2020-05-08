Петропавловск-Камчатский, , 08:52 — REGNUM Новая мера поддержки в период пандемии коронавируса установлена на Камчатке. Жителям региона компенсируют штрафные санкции за возврат авиабилетов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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«В полном размере компенсировать расходы по уплате штрафных санкций за возврат авиабилетов авиакомпаниям смогут жители Камчатского края, которые оформят возврат с 12 марта по 11 мая 2020 года», — говорится в сообщении минтруда и социальной защиты региона.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке по состоянию на 8 мая выявили 353 случая заражения коронавирусом. За сутки были обнаружены 3 новых носителя SARS-CoV-2.