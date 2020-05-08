Москва, , 08:46 — REGNUM Российские суды с 12 мая должны вернуться к обычному режиму работы. Об этом говорится в письме Судебного департамента при Верховным суде РФ, направленном в суды.

В датированном 7 мая письме говорится, что до 11 мая работа судов обеспечивается минимальной возможной численностью судей и работников в связи с эпидемией коронавирусной инфекции. Ранее было выпущено соответствующее постановление.

С 12 мая судам и органам Судебного департамента предлагается осуществлять деятельность в полном объёме с привлечением сотрудников по штатному расписанию. Исключение должно быть сделано для тех, у кого выявлен положительный тест на коронавирус, и контактных с ними лиц, сообщает ТАСС.

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