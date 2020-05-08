Москва, , 08:43 — REGNUM Российские военнослужащие, оказывающие помощь местным властям в борьбе с коронавирусом, возвращаются домой. Об этом сообщает министерство обороны РФ.

Так, 8 мая планируется совершить два авиарейса, на которых в Россию будет доставлено 20 солдат и офицеров, а также четыре единицы спецтехники. Первая колонна с российскими военнослужащими и специальной техникой на данный момент совершает марш с пункта временной дислокации аэродром Орио-аль-Серио города Бергамо на аэродром Виллафранка города Вероны.

На аэродроме Вероны личный состав и техника будет погружена на самолеты военно-транспортной авиации Ил-76, после чего военнослужащие отбудут в Россию. Отметим, что российские военные оказывали Италии помощь в борьбе с коронавирусом в течении полутора месяцев.

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