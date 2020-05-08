Шанхай, Китай, , 08:47 — REGNUM В Шанхае случаев внутреннего заражения коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2 не выявляется с 3 марта. Об этом 8 мая сообщает пресс-служба городской администрации китайского мегаполиса.

Учитывая оптимистический прогноз, правительство Шанхая приняло решение понизить уровень режима экстренного реагирования на чрезвычайную ситуацию, объявленного в связи с пандемией нового коронавируса, со второго до третьего уже с 9 мая.

Отмечается, что в мегаполисе продолжится осуществление строгих мер санитарного контроля.

Напомним, в Шанхае с начала эпидемии было подтверждено 657 случаев заражения. Среди заболевших COVID-19 умерли семь человек.

Как сообщало ИА REGNUM, на материковой части Китая еще 219 человек, прибывших из-за рубежа с диагнозом COVID-19, продолжают получать лечение в госпиталях страны. По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, ни одного нового «импортного» случая COVID-19 не было выявлено в стране за прошедшие сутки.

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