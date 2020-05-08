Казань, , 09:00 — REGNUM Казань попала в число городов, где в День Победы состоится праздничный салют, его трансляция запланирована на местном телеканале, сообщает пресс-служба городской мэрии.

В столице Татарии к празднованию Дня Победы в новом формате подготовились основательно. Уже сегодня, 8 мая, в 9:00 мск по городским улицам пройдет праздничный заезд военной исторической техники. Сегодня же в парке Победы состоится торжественная церемония поднятия Знамени Победы на 50-метровый флагшток. Мероприятие также будет транслироваться по телевидению.

В День Победы в 8:00 мск в Казани начнется праздничный заезд на автомобилях военных лет участников республиканской общественной организации «Авторетроклуб-21». В парке Победы откроют памятник Советскому солдату. Над городом пролетит звено вертолетов Ми-8 — с флагами России, Татарии и Знаменем Победы. В 11:20 организаторы сообщают о полете над акваторией Казанки бомбардировщика Ту-160 «Белый лебедь». Самолет прошел глубокую модернизацию на Казанском авиационном заводе.

Также жителей приглашают принять участие в акциях «Флаги России. 9 мая» и «Окна Победы», где возможно вывесить из окон российский флаг и рисунки, посвященные празднику. Всероссийские акции тоже будут дополнять праздничный день: «РиоРита-радость Победы!», минута молчания, онлайн-концерты, «Свеча памяти».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Пензе 9 мая не планируют проводить традиционный праздничный салют.

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